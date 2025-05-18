В Шабранском районе два человека погибли в ДТП легкового автомобиля и фуры.

Трагедия имела место на автомагистрали Баку – Губа – госграница с РФ.

Известно, что водитель легковушки Renault выехал на встречную полосу и допустил столкновение с двигавшейся в противоположном направлении фурой, уточняет «Репорт».

В результате два человека скончались на месте происшествия. Соответствующие органы расследуют обстоятельства происшествия.

Согласно информации АПА, в аварии водитель и его пассажир-женщина погибли на месте происшествия. Установлено, что погибший водитель – житель столицы Акиф Зейналзаде (2002 г.р.). Личность погибшей пока установить не удалось.