В Ватикане проходит интронизация Папы Римского Льва XIV. Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию данного мероприятия.



Папа римский Лев XIV официально начал понтификат, информирует ANSA. Ему вручили два символа служения: Паллий (элемент литургического облачения Папы, сделанный из шерсти ягнят) и перстень рыбака (перстень-печать, удостоверяющий веру и миссию святого Петра: утверждать в вере братьев).

Перед началом инаугурации понтифик поприветствовал тысячи верующих, собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане, проезжая мимо на папомобиле. Обряд интронизации начался у гробницы святого Петра. Затем папа прибыл на площадь Святого Петра, где состоялась инаугурационная месса.

На инаугурацию папы приехали вице-президент США Дж. Д. Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, президент Украины Владимир Зеленский, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

12:48 На церемонию прибыли делегации от 156 стран и международных организаций, в том числе главы около 30 государств.

Отметим, что Азербайджан на мероприятии представляет спикер парламента Сахиба Гафарова.