За минувшие сутки армия России потеряла в Украине еще 1130 солдат. Также ВСУ уничтожили 38 артсистем и 91 единицу автотехники.

Информация приводится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года по 18 мая 2025 года ориентировочно составили:

личного состава – около 973 730 (+1130) человек ликвидировано;

танков – 10 832 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 22 557 (+4) ед;

артиллерийских систем – 27 980 (+38) ед;

РСЗО – 1 387 (+1) ед;

средства ПВО – 1 167 ед;

самолетов – 372 ед;

вертолетов – 336 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 36 385 (+107) ед;

крылатых ракет – 3 197 ед;

кораблей/катеров – 28 ед;

подводных лодок – 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 48 900 (+91) ед;

специальной техники – 3 892 ед.