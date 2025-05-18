За минувшие сутки армия России потеряла в Украине еще 1130 солдат. Также ВСУ уничтожили 38 артсистем и 91 единицу автотехники.
Информация приводится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года по 18 мая 2025 года ориентировочно составили:
личного состава – около 973 730 (+1130) человек ликвидировано;
танков – 10 832 (+1) ед;
боевых бронированных машин – 22 557 (+4) ед;
артиллерийских систем – 27 980 (+38) ед;
РСЗО – 1 387 (+1) ед;
средства ПВО – 1 167 ед;
самолетов – 372 ед;
вертолетов – 336 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 36 385 (+107) ед;
крылатых ракет – 3 197 ед;
кораблей/катеров – 28 ед;
подводных лодок – 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн – 48 900 (+91) ед;
специальной техники – 3 892 ед.