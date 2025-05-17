В Баку стартовал автопроект «Эволюция скорости». 17 мая на улице Азиза Алиева в Баку состоялась выставка классических автомобилей, организованная Азербайджанской автомобильной федерацией при поддержке Nazar Holding и столичной исполнительной власти.

Как сообщает Minval, на выставке, организованной у ворот «Гоша Гала», представлены ретроавтомобили, выпущенные до 1985 года. Так, жители Баку и гости столицы смогли не только рассмотреть машины разных эпох и стран, но и окунуться в атмосферу ушедших лет.

Помимо коллекции AAФ, участие проекте приняли и частные владельцы, предварительно зарегистрировавшие свои авто. Таким образом, Федерация открыла сезон мероприятий, посвящённых ретроавтомобилям. Известно, что в августе в Баку запланирован пробег классических машин. А буквально завтра, 18 мая, проект продолжится показом скоростных автомобилей и суперкаров — за два дня посетители смогут проследить путь эволюции автотехники: от классики до высоких скоростей.