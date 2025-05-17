Делегация Национального университета обороны Турции посетила Нахчыван. Об этом Minval сообщили в оборонном ведомстве Азербайджана.

В рамках визита в Азербайджан турецкая делегация в составе руководства и преподавательского состава Национального университета обороны Туреции, Институтов ВВС и ВМС, а также слушателей курса «Управление штабом» посетили Нахчыван.

Отмечается, что в рамках визита гости побывали в штабе Отдельной общевойсковой армии, где командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-майор Кянан Сеидов встретился с ректором Национального университета обороны Турции, профессором Эрханом Афйонджу.

На встрече была подчеркнута важность дальнейшего расширения сотрудничества в сфере военного образования, обсуждены предстоящие шаги в этом направлении и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Турецкие гости также посетили Нахчыванский военный колледж и Военный лицей имени Гейдара Алиева. Им была представлена подробная информация о реформах, проводимых в специальных военных учебных заведениях, системе военного образования, направлениях учебной и научной деятельности.

Гости осмотрели штаб, учебные корпуса, общежитие и другие административные здания, ознакомились с социально-бытовыми условиями, созданными для курсантов.

Затем были посещены Парк дружбы Турции и Азербайджана, а также историко-культурные памятники региона.

В рамках «Ознакомительной поездки в зарубежные страны» делегация братской Турции также побывала на освобождённых от оккупации территориях и ознакомилась с проводимыми здесь созидательно-восстановительными работами.