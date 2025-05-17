Житель города Ширван ранил ножом двух человек из-за ревности к бывшей возлюбленной. Инцидент произошел по адресу проспект Гейдара Алиева, 58. Условно названный Эльхан Гейдаров, на почве ревности напал с ножом на своего знакомого Гудрата Абдуллаева и его племянника Имрана, сообщают СМИ.

Причиной конфликта стала бывшая возлюбленная Эльхана по имени Лала. Проходя мимо её дома, он увидел, как девушка садится в машину и уезжает. Заподозрив, что автомобиль принадлежит Гудрату, Эльхан решил, что у Лалы с ним роман. Позвонив мужчине, он услышал, что тот якобы находится в Кюрдамире, но, не поверив, потребовал перезвонить по возвращении. Однако звонка так и не последовало.

Позже в тот же вечер Эльхан вновь позвонил Гудрату, и узнал, что тот работает неподалёку от дома Имрана. Прибыв туда, он встретил Имрана, а затем и самого Гудрата. Отведя последнего в сторону, Эльхан потребовал объяснений. Не удовлетворившись ответом, он ударил мужчину кулаком, а затем, увидев приближающегося Имрана, достал нож и ранил обоих.

Пострадавшие были госпитализированы. В результате оперативных мероприятий Эльхан Гейдаров был задержан. Против него возбуждено уголовное дело