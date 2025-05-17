Правительство Турции утвердило межправительственные соглашения о сотрудничестве с Азербайджаном в сферах туризма, водных ресурсов и ветеринарии. Тексты соглашений за подписью Президента Реджепа Тайипа Эрдогана были опубликованы в субботу в официальном вестнике турецкого правительства — Resmi Gazete.

«Межправительственное соглашение о сотрудничестве Турции и Азербайджана в сфере туризма» было подписано в Баку 15 ноября 2024 года и нацелено на дальнейшее укрепление связей двух братских стран. Стороной соглашения со стороны Турции выступило Министерство и культуры туризма, а с азербайджанской — Государственное агентство по туризму.

Документ предполагает широкий спектр шагов по углублению связей в сфере туризма, в том числе реализацию совместных проектов и программ, формирование общих туристических маршрутов, стимулирование гастрономического туризма.

Церемония подписания «Межправительственного договора о сотрудничестве Турции и Азербайджана в водной сфере» состоялась 8 мая 2024 года в Анкаре.

Документ нацелен на эффективное регулирование и потребление водных ресурсов, что внесет вклад в развитие аграрного сектора и обеспечение продовольственной безопасности.

Наконец, «Межправительственное соглашение о сотрудничестве Турции и Азербайджана в сфере ветеринарии» было подписано 19 февраля 2024 года в Анкаре.

Документ, в числе прочих, предполагает шаги по борьбе с распространением заболеваний при экспорте, импорте и транзите животных, взаимное признание ветеринарных сертификатов, взаимодействие при производстве продукции ветеринарного характера.