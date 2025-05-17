Украинский лидер Владимир Зеленский оказался «отличным торговцем», поскольку убеждал США при экс-президенте Джо Байдене постоянно выдавать финансовую помощь Киеву. Об этом в интервью Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

«За четыре дня я заработал в 12 раз больше того, что мы потратили на Украину. Но меня разозлило, куда эти деньги утекли. Я ненавидел смотреть, как эти чеки по 60 миллиардов долларов улетали, каждый раз, когда приезжал Зеленский. Он отличный торгаш, намного лучше меня. Он приезжает в Вашингтон, выходит каждый раз с 100 млрд долларов, сейчас его возможности утонули. Последний раз он получил только 60 млрд долларов. Конгресс расстроен. Они спрашивают, куда все эти деньги ушли. Я на этом сфокусирован. Мы выдаем чеки, а они куда-то улетучиваются, где они?», — сказал он в интервью Fox News.

Американский президент также отмечал ранее, что у Зеленского больше нет козырей в переговорах. При этом он допустил введение «разрушительных санкций» против России, если не будет сделки по войне в Украине.

На этом фоне после переговоров России и Украины в Стамбуле некоторые американские законодатели начали призывать усилить санкционное давление на Москву.