В начале недели обострился застарелый спор между Арменией и Грузией, получивший в СМИ название «коньячный кризис». Ещё пять лет назад грузинские таможенные органы ужесточили контроль за транзитом армянской коньячной продукции через территорию страны, что привело к серьезным проблемам в отношениях между странами. Эти действия объясняются тем, что значительная часть поставляемого алкоголя, по утверждению грузинской стороны, не соответствует стандартам качества.

По данным СМИ и грузинских экспертов, некоторые партии армянского коньяка изготавливались не из виноградного дистиллята, как того требует ГОСТ, а из технического спирта с добавлением воды и ароматизаторов. Ранее подобная поддельная продукция уже попадала на российский рынок под видом «армянского коньяка», что повлекло за собой не только серьезные ограничения на продажу армянского алкоголя в России, но и проблемы между соответствующими ведомствами России и Турции. Грузия же, являясь транзитной страной, стремится избежать вовлечения в возможные скандалы с Россией или Евросоюзом, связанные с фальсификацией и контрабандой.

Примечательно, что после введения санкций и усиления контроля в России, часть некачественной продукции начала перенаправляться на другие рынки, включая саму Грузию. Это вынудило грузинские таможенные службы ужесточить проверки армянской алкогольной продукции, проходящей транзитом через страну, в том числе с целью предотвращения её попадания на внутренний рынок и избежания логистических проблем на российской границе.

Дополнительной сложностью является тот факт, что Россия остаётся основным рынком сбыта армянского коньяка — одного из ведущих экспортных продуктов Армении, особенно в секторе перерабатывающей промышленности. По разным оценкам, на долю коньяка приходится до 5–10% от общего объема агропродовольственного экспорта страны. Причем основной объем экспорта, особенно в последние годы, идет в крупные российские регионы.

После начала геополитических конфликтов и западных санкций (2022 год) российский рынок переориентировался на товары из «дружественных стран», включая Армению. Достаточно отметить, что в 2023–2024 годах в Россию было экспортировано более 23 млн литров армянского коньяка, что принесло стране около 275 млн долларов — что стало одним из крупнейших источников валютной выручки от пищевой промышленности. А отказ от западного алкоголя (в частности, французского коньяка) способствовал росту спроса на армянские аналоги. Вот почему сегодня любые перебои в поставках в эту страну наносят ощутимый ущерб армянским производителям.

В этом контексте роль Грузии как ключевой транзитной страны становится особенно значимой, поскольку её решения напрямую отражаются на объёмах экспорта.

Следует отметить, что Грузия подписала Соглашение об ассоциации с Европейским союзом и стремится к приведению своих санитарных и фитосанитарных норм (SPS) в соответствие с европейскими стандартами. Это предполагает усиленный контроль за качеством импортируемых и транзитных товаров, особенно спиртных напитков, находящихся под особым регулированием.

Кроме того, в самой Грузии активно развивается собственное винно-алкогольное производство, включая чачу и бренди. В связи с этим высказывается мнение, что введённые меры могут иметь и протекционистский характер — сдерживать приток дешёвого импорта и поддерживать национальных производителей.

В последние недели грузинские таможенные службы начали проводить более строгие лабораторные проверки армянского коньяка, следующего транзитом в Россию. Это привело к задержке партий продукции, финансовым потерям армянских экспортёров и акциям протеста у посольства Грузии в Ереване. Министр экономики Армении Геворг Папоян признал наличие проблемы и сообщил о начале переговоров с грузинской стороной. В то же время начать переговоры — это не значит устранить проблему. Поскольку от интенсивности встреч чиновников качество армянской продукции вряд ли изменится.

«Коньячный кризис» стал тестом на зрелость экономических и политических отношений между Арменией и Грузией. Армянские политики и общественные деятели, не говоря уже о предпринимателях, предпочитают видеть корень проблем в действиях грузинских властей. Некоторые из них даже обвиняют Тбилиси в несоблюдении положений договора о стратегическом партнерстве. В грузинском же руководстве предпочитают сохранять спокойствие, не поддаваясь на давление «армянской общественности». По сути же, рассматривая это давление как действия, весьма похожие на заурядную провокацию.