Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта объединения электроэнергетических систем Азербайджана, Ирана и России готово, на первом этапе возможна передача Ирану из РФ до 200 МВт электроэнергии через энергосистему Азербайджана.

Об этом журналистам заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак по итогам круглого стола «Россия — Иран: локализация производства газовых турбин», передает ТАСС.

«Смотрите, на текущий момент активно идут обсуждения. Порядка 200 МВт уже можно передавать через систему Азербайджана в Иран. Ждем позиции азербайджанских коллег. Договорились о том, что в ближайшее время проведем совместные консультации трехсторонние. ТЭО проекта разработано, понимаем, сколько стоит, что стоит, что проект технически реализуем», — сказал Грабчак.

По мнению замминистра, Россия и Иран могут также наладить сотрудничество и в других сферах энергетики. «Иранские партнеры предлагают три пути развития наших отношений. Прямая локализация и возможность размещения производства на территории РФ — это передача технологий партнеру в Российскую Федерацию, передача знаний так называемая — либо формирование каких-то совместных предприятий. Если это будет экономически эффективно, разумно, и мы сможем договориться об условиях, которые будут устраивать обе стороны, то почему бы и нет?»,- отметил Грабчак.