Выявлены 44 соответствующих факта, связанных с торговлей людьми, с применением информационных технологий, возбуждены уголовные дела. Об этом заявил Национальный координатор по борьбе с торговлей людьми, первый заместитель министра внутренних дел Азербайджана, генерал-лейтенант полиции Сейфулла Азимов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения ежегодного доклада Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

По его словам, в результате проведённого мониторинга были заблокированы 156 каналов на Telegram, TikTok и Instagram, распространявших пропаганду торговли людьми, а в текущем году — 124 канала:

В 2024 году по обвинению в торговле людьми, содержании притонов, вовлечении несовершеннолетних в действия, противоречащие общественной нравственности, и распространении порнографических материалов в розыск были объявлены 30 обвиняемых. Из них задержаны 16 человек, в том числе 3 по обвинению в торговле людьми.