Европейские лидеры рассматривают возможность введения «карательных» пошлин против России, если переговоры с Украиной в Стамбуле не принесут результатов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на анонимные источники.

Сторонники Украины готовят новый пакет санкций. По их ожиданиям, Владимир Путин должен был лично прибыть в Стамбул на переговоры с Владимиром Зеленским. Теперь внимание лидеров ЕС, собравшихся на саммите Европейского политического сообщества в Тиране (Албания), сосредоточено на ужесточении мер против Москвы.

Среди обсуждаемых шагов — введение высоких пошлин на российский импорт. «ЕС ввёл серьёзные санкции против Москвы с начала конфликта в 2022 году, но пока воздерживался от полного торгового эмбарго», — напоминает издание.

Анонимный высокопоставленный британский чиновник отметил, что если переговоры провалятся, дискуссия немедленно перейдёт к ужесточению санкций и объединению стран вокруг радикальных мер, обсуждавшихся ранее в Киеве.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что «европейцы и американцы должны пойти дальше» и фактически «задушить» экономику России. «Мы должны быть готовы ввести разрушительные санкции, которые могут задушить российскую экономику раз и навсегда», — подчеркнул он.

По данным источников в ЕС, инициатива ужесточения санкционного давления исходит, в том числе, от американского сенатора-республиканца Линдси Грэма. Он предложил ввести 500-процентные пошлины на российский экспорт в случае, если Путин не прекратит военные действия.