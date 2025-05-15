Тактика Владимира Путина направлена на затягивание переговорного процесса с Украиной, что позволяет России растянуть обсуждение на всё лето, одновременно готовясь к новому наступлению. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники и аналитиков.

По данным издания, Кремль игнорирует призывы США и ЕС к немедленному и безусловному прекращению огня. Путин действует осторожно, стараясь избежать обвинений в срыве переговоров и одновременно создаёт условия, при которых Дональд Трамп сможет прекратить поставки оружия и разведданных Украине, ссылаясь на отсутствие прогресса.

WP также отмечает, что Путин, по всей видимости, намеренно понизил статус переговоров, которые сам же инициировал, и вновь продемонстрировал нежелание отступать от жёстких требований, включая сокращение украинской армии.

«Шансы на мирное завершение этого раунда переговоров резко упали после объявления состава российской делегации», — заявил российский политолог Владимир Пастухов. — «Если [в четверг] не произойдёт радикальных изменений — что маловероятно — то такой состав является сигналом: Путин выбрал войну, а не деэскалацию».