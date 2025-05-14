Лидер Пакистана Шахбаз Шариф выразил благодарность азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву и братскому народу Азербайджана за поддержку и солидарность с пакистанским народом.

Об этом он заявил на встрече с послом Азербайджана Хазаром Фархадовым в Исламабаде, говорится в заявлении посольства Азербайджана в Пакистане.

По его словам, позиция братского Азербайджана является проявлением крепкой дружбы и братства между двумя народами.

Шариф также заявил о решительной готовности Пакистана защищать суверенитет и территориальную целостность перед лицом любой агрессии.

