Принципы, на которых строится внешняя политика Азербайджана, отражены в Уставе ООН.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев на заседании комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, проходившем сегодня в рамках обсуждения на тему «Возвышение Глобального Юга и Запад: Роль Азербайджана, новые возможности для сотрудничества и развития».

«Были упомянуты отношения Индии с Арменией, передача оружия и другие факты. Особенно сейчас, когда процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией проходит через крайне хрупкую стадию, Индия и другие третьи стороны должны проявить к нему особое внимание. Мы ожидаем от всех государств, в том числе от Индии, чтобы не предпринимались никакие конкретные шаги, которые могут нанести ущерб этому процессу. Что касается будущего азербайджано-индийских отношений, то можно сказать, что Индия — важная развивающаяся страна как с экономической, так и с политической точки зрения. Азербайджан всегда придавал большое значение отношениям с Индией», — отметил Рафиев.

По поводу концепции «мирного перекрёстка», озвученной премьер-министром Армении, Рефиев подчеркнул, что восприятие таких инициатив всеми государствами напрямую зависит от их искренности и, в определённой степени, от происходящих на фоне политических процессов:

«Отношение к каждой инициативе и её дальнейшая судьба зависят от степени искренности и от реальных практических шагов, стоящих за этой искренностью. Мы будем следить за тем, насколько эти шаги действительно реализуются».