Москва не признает решение совета Международной организации гражданской авиации о причастности РФ к крушению самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году.

Как отмечает МИД России, решение о причастности России к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году подтверждает, что принявший его Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) — «чисто политический орган».

Дипведомство отметило, что текст самого решения, включая его мотивировку, не был опубликован, а Россия прекратила участие в разбирательстве в прошлом году, «поскольку в условиях многочисленных процедурных нарушений со стороны Совета и Секретариата ИКАО невозможно было вести речь о беспристрастном установлении фактов».

В МИДе подчеркнули, что Россия представила в Совете ИКАО «обширные и убедительные фактические и юридические доказательства» своей непричастности к катастрофе, однако организация «приняла на веру» утверждения Австралии и Нидерландов, инициировавших иск в 2022 году, а также результаты расследования Совместной следственной группе (ССГ), в которую входят «напрямую заинтересованные в шельмовании России страны».