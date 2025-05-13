Представители внешнеполитических ведомств стран СНГ обсудили вопросы контроля над вооружениями и предотвращения гонки вооружений в космосе. Об этом говорится в информации МИД РФ по итогам межмидовских консультаций в Минске.

«Встреча прошла в конструктивной и заинтересованной атмосфере. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по тематике контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН), — отмечается в сообщении. — Участники консультаций обсудили вопросы взаимодействия на профильных многосторонних площадках (включая ГА ООН, Конференцию по разоружению в Женеве и Комиссию ООН по разоружению), обзорного процесса ДНЯО, предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, военного применения технологии искусственного интеллекта, ситуацию в ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия), а также проблематику контроля над обычными вооружениями и укрепления доверия и безопасности».

Согласно информации, во встрече приняли участие представители Азербайджана (в качестве наблюдателя), Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ.

Стороны договорились продолжить взаимодействие в рамках СНГ и на многосторонних площадках по вопросам КВРН.