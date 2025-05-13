Руководитель группы дружбы с Азербайджаном в парламенте Сербии выразил благодарность Баку за поддержку суверенитета и территориальной целостности страны

Данная информация приводится в сообщении сайте парламента Сербии.

Глава группы дружбы с Азербайджаном в парламенте Сербии Душан Марич выразил благодарность официальному Баку за искреннюю и дружественную поддержку суверенитета и территориальной целостности Сербии на международных форумах и в организациях.

В ходе переговоров с послом Азербайджана в Сербии Камилем Хасиевым Марич также выразил признательность за вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Сербии.

К.Хасиев заявил в ответ, что Азербайджан и впредь будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Сербии.

По его словам, Сербия — единственная страна в Европе, с которой Азербайджан имеет уровень стратегического партнёрства, добавив, что хорошие отношения между государствами основаны также на тесных личных связях лидеров двух стран.