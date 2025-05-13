Азербайджан становится ключевым транспортным и туристическим центром Евразии, и AZAL с гордостью вносит свой вклад в эти преобразования, укрепляя региональную интеграцию и повышая международную мобильность.

Об этом заявил президент AZAL Самир Рзаев в ходе Авиационного энергетического форума в Баку.

По его словам, Баку, где Восток встречается с Западом, — это не просто географический перекресток, а центр диалога, инноваций и роста.

Самир Рзаев добавил, что авиапарк AZAL к 2030 году пополнится более чем 30 воздушными судами нового поколения.