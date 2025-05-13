13 мая продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

В ходе заседания суда потерпевшие дали показания.

Потерпевший Эмиль Мехтиев в своих показаниях заявил, что во время пресечения масштабных провокационных действий, осуществляемых остатками вооруженных сил Армении и армянскими незаконными вооруженными формированиями, получил ранения в результате падения и разрыва рядом с ним минометного снаряда, выпущенного противником в направлении Агдеринского района.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, Э.Мехтиев отметил, что в результате падения и разрыва минометного снаряда, помимо него, различные телесные повреждения получили также Исмаил Гамбаров и Амин Магеррамов.

Выступивший в качестве потерпевшего Маис Кёроглуев в своих показаниях сообщил, что в Агдеринском районе в результате падения и разрыва рядом с ним снаряда управляемой противотанковой ракеты типа «Фагот», выпущенной остатками вооруженных сил Армении и армянскими незаконными вооруженными формированиями, он и его сослуживец Гяхраман Исмаилов получили ранения.

Далее в качестве потерпевшего дал показания Асим Гараев. Он сообщил, что получил ранения в результате падения и разрыва рядом с ним минометного снаряда, выпущенного остатками вооруженных сил Армении и армянскими незаконными вооруженными формированиями в направлении Агдеринского района.

Отвечая на вопросы начальника отдела Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова, потерпевший отметил, что в тот момент рядом с ним находились и погибли Мехди Аббасов, Дэвид Джалилов, Джавад Магеррамов, Али Тагиев и Расул Теймуров.

В ходе судебного заседания также были оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении потерпевших.

Очередное судебное заседание назначено на 20 мая.