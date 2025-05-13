В январе–апреле 2025 года потребители в Азербайджане потратили на алкогольные напитки и табачные изделия 902,9 млн манатов. Как сообщает Государственный комитет по статистике, это на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только в апреле текущего года расходы на эти товары составили 231,8 млн манатов. Напомним, что за первые четыре месяца 2025 года 4,9% всех расходов населения в розничной торговле пришлись на алкоголь и табак. Для сравнения: 51,2% потрачено на продукты питания, 13,3% — на текстиль, одежду и обувь, 6,3% — на бензин и дизельное топливо, 4,3% — на бытовую технику и мебель, 2,5% — на лекарства и медизделия, 1,3% — на компьютеры и печатную продукцию, а 16,2% — на другие непродовольственные товары.