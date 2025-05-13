Президент России Владимир Путин не планирует визит в Стамбул 15 мая. Об этом сообщает проект Gulagu.net со ссылкой на источник, близкий к Федеральной службе охраны.

По его данным, «служба безопасности президента» не готовит поездку.

При этом к вылету в Стамбул готовится борт спецлётного отряда «Россия» для министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника президента Юрия Ушакова.

Источник не исключил, что в случае внезапной личной договорённости между Путиным и президентом США Дональдом Трампом, решение может быть изменено в любой момент. Однако на утро 15 мая в графике Путина значатся встречи в Кремле.