Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совета национальной безопасности Турции Окая Мамиша.

Глава государства отметил символичность того, что первый зарубежный визит Окая Мамиша после его назначения на эту должность состоялся именно в Азербайджан, и выразил уверенность в успешности визита.

В свою очередь, Мамиш подчеркнул, что рад совершить свою первую поездку в качестве главы Совбеза именно в братский Азербайджан.

В ходе встречи была выражена удовлетворённость углублением братских и союзнических связей между двумя странами во всех сферах. Было подчеркнуто, что тёплые и доверительные отношения между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вносят важный вклад в расширение сотрудничества.

Стороны также отметили успешное взаимодействие Азербайджана и Турции по всем направлениям, в том числе в вопросах безопасности.