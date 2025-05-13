Спрос на нефть в мире в первом квартале 2025 года составил рекордные 104,3 млн баррелей в сутки (б/с), что на 1,7 млн б/с выше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом заявил руководитель саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер в ходе телеконференции с инвесторами.

«Несмотря на текущую волатильность, фундаментальные факторы нефтяного рынка остаются сильными. В первом квартале 2025 года спрос на нефть составил рекордные 104,3 млн б/с, что на 1,7 млн б/с больше, чем в первом квартале 2024 года», — говорится в его заявлении.

По его словам, на рекордных уровнях в первом квартале находился и объем переработки нефти в мире.