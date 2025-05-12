В планах Министерства промышленности и торговли — активно продвигать русскую кухню и выработать чёткий стандарт её определения. Об этом 360.ru сообщил статс-секретарь — заместитель главы ведомства Роман Чекушов.

Он отметил, что на государственном уровне пока отсутствует детальное понимание того, что именно подразумевается под «русской кухней».

«Подробное описание, что значит «русская кухня», на государственном уровне просто отсутствует. Хотя русская кухня — это неотъемлемая часть нашего культурного наследия», — говорится в его заявлении.

По его словам, у этой сферы есть огромный потенциал развития.