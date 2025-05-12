Армянские военные сожгли заживо пожилого мужчину при нападении на село Башлыбель Кяльбаджарского района в Первой Карабахской войне.

Об этом говорится в показаниях потерпевшего Габиля Алескерова на сегодняшнем заседании суда по делу представителей бывшего сепаратистского режима в Карабахе.

Алескеров поведал, что жители села узнали об оккупации ВС Армении Кяльбаджара из новостей по радио. Когда стало известно о начале наступления на Башлыбель, жители пытались покинуть село через туннель. Однако сделать этого не удалось, так как армянская армия уже окружила Кяльбаджарский район.

«5 апреля мы услышали выстрелы. Армяне напали на село и грабили дома. Мы спрятались в пещерах. Они узнали, где мы прячемся, и начали обстреливать пещеры. Затем в пещеры бросили дымовые шашки, оставаться внутри было невозможно. Я вышел и сказал, что все находившиеся в пещере погибли, однако армяне не поверили. Они потребовали вывести людей наружу», отметил он.

Потерпевший заявил, что при обстреле пещеры его мать получила огнестрельное ранение в руку. «Когда я пошел за ней, солдаты застрелили ее. С нами были в основном женщины и пожилые люди. Армяне убивали гражданское население без каких-либо вопросов, как только встретили. Там были также ливанские армяне. Я смог убежать и спастись. Они сожгли пожилого мужчину в доме культуры, так, что сохранился лишь череп. Одну женщину бросили в воду, они замерзла насмерть. Они убивали даже животных с особой жестокостью», — сказал он.