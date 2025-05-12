11 мая по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой была проведена специальная социальная акция для детей и подростков, проживающих в Хызынском, Губинском, Гахском и Евлахском районах.

Как сообщили в пресс-службе IDEA, в рамках акции, проведенной при поддержке Федерации велосипедного спорта Азербайджана, в общей сложности 200 детям и подросткам в возрасте от 6 до 18 лет — по 50 человек из каждого региона, были подарены велосипеды и соответствующие защитные принадлежности.

Основная цель этой регулярно проводимой акции — создание условий для более продуктивного проведения досуга детьми, проживающими в регионах, повышение их интереса к спорту и здоровому образу жизни, поощрение физической активности, популяризация использования велосипеда как экологичного средства передвижения.