Китай выразил поддержку инициативе Украины, стран ЕС и США о введении 30-дневного перемирия на Украине. Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, его слова приводит ChinaNews.

«Мы поддерживаем все усилия, направленные на достижение мира, и надеемся, что стороны продолжат стремиться к справедливому и устойчивому мирному соглашению, приемлемому для всех», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что диалог и переговоры — единственный путь к завершению конфликта. Китай, по его словам, намерен активно взаимодействовать с международным сообществом для достижения политического урегулирования и долгосрочного мира.