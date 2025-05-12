Бывший официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян в эфире Общественного телевидения Армении сделал резонансное заявление о Второй мировой войне, отметив, что победа нацистской Германии «могла принести Армении больше пользы».

По его словам, «Сталинградская битва помешала Германии захватить Турцию и создать единую Армению».

«Один из самых тяжёлых мифов для нас заключается в том, что Сталинградская битва якобы спасла Армению от турецкого вторжения», — заявил Ованнисян, который в настоящее время возглавляет командно-штабной институт имени маршала Ованеса Баграмяна при Военной академии Министерства обороны Армении имени Вазгена Саргсяна.