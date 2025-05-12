Обнародована фактическая погода в Азербайджане по состоянию на 11:00 12 мая.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, на территории страны наблюдались осадки, местами сильные ливни.

Больше всего осадков выпало в Гахе – 36 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове выпало до 1,5 мм осадков.

Нестабильная погода на территории Азербайджана сохранится до вечера 15 мая.

13 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но утром местами на полуострове возможны кратковременные дожди. Будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 14-16° тепла, днем 21-26° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы, 754 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем 55-60%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, грозы, местами интенсивные, выпадет град, в высокогорье – мокрый снег. В некоторых районах временами туман. Западный ветер в некоторых местах будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 15-19° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 5-9° тепла, днем 12-17° тепла.