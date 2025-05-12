Министерство транспорта Казахстана сообщило, что окончательный отчет о причинах крушения гражданского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи Актау будет опубликован после завершения всех процедур расследования. Ведомство подчеркнуло, что работа продолжается в соответствии с международными стандартами.

«На сегодняшний день комиссией продолжаются мероприятия по дальнейшему расследованию в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой приложения 13 Чикагской конвенции. После завершения расследования будет опубликован окончательный отчет», — сообщили в министерстве. Там также напомнили, что полевой этап расследования завершён, а 4 февраля был обнародован предварительный отчет.

Главная транспортная прокуратура Казахстана отказалась раскрывать подробности, сославшись на закон о недопустимости разглашения данных следствия. «В настоящее время принимаются все меры по обеспечению всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела. Вместе с тем разъясняем, что в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан данные досудебного расследования не подлежат разглашению», — заявили в надзорном ведомстве в комментарии РИА Новости.

При этом в прокуратуре подтвердили, что расследование продолжается по статье 344 части 3 Уголовного кодекса Казахстана — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

«Главной транспортной прокуратурой продолжается досудебное расследование №247704031000135 по части 3 статьи 344 Уголовного кодекса Республики Казахстан: нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — уточнили в ведомстве.