Минпромторг РФ надеется на запуск промышленного парка в Азербайджане в 2025 году.

Об этом в интервью ТАСС сообщил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов на полях международной выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.

«В этом году мы надеемся запустить промышленный парк в Азербайджане, в городе Сумгайыт. Это первый опыт совместного проекта с нашими азербайджанскими партнерами. Мы уверены, что он тоже будет востребован российскими предприятиями», — сказал он.