Я имел честь быть свидетелем того, как госсекретарь Рубио в последние дни неустанно общался по телефону с лидерами Индии и Пакистана, чтобы предотвратить опасную эскалацию ситуации.

С данным заявлением в соцсети Х выступил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.

«Президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс ясно дали понять всем нам, кто работает в их администрации, что нашей целью является содействие установлению МИРА — будь то между Индией и Пакистаном, Россией и Украиной, Израилем и его соседями, ДР Конго и Руандой, Азербайджаном и Арменией или другими странами.

Как дипломаты — и, откровенно говоря, как люди — мы призваны предотвращать или останавливать ВОЙНЫ. Мы гордимся тем, что наша команда смогла выполнить это обещание сегодня, и выражаем признательность руководству Индии и Пакистана за то, что они выбрали благоразумие и сдержанность», — отметил Ландау.