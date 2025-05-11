Французский лидер Эмманюэль Макрон оценил сделанное президентом России Владимиром Путиным предложение о прямых переговорах между Украиной и РФ как недостаточное.

Слова главы государства приводит France Presse.

«Предложение президента Владимира Путина о прямых переговорах между Россией и Украиной, сделанное в ответ на 30-дневное прекращение огня, к которому призвали Киев и его европейские союзники, является первым шагом, но недостаточным», — поведал президент журналистам в польском Перемышле на обратном пути из Украины.

«Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры», — отметил он, добавив, что Путин «ищет выход, но он все еще хочет выиграть время».