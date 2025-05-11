Президент России Владимир Путин заявил, что Москва предлагает Украине возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий. По его словам, Россия готова начать диалог уже 15 мая в Стамбуле.

«Завтра у нас намечен разговор с президентом Эрдоганом. Я прошу попросить его о возможности проведения этих переговоров», — сказал глава РФ.

Путин подчеркнул готовность к мирному диалогу: «Сейчас идёт война, а мы предлагаем переговоры — что здесь плохого?»

Он добавил, что предложения России остаются на столе, и теперь «решение должны принять украинские власти и их западные кураторы».

Таким образом, Путин фактически отказался от предложений Украины и европейских лидеров, выдвинув собственную инициативу — начать переговоры в Стамбуле 15 мая.