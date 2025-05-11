В Москве — почти полвторого ночи, а Владимир Путин до сих пор не появился перед журналистами, которых собрали в Кремле около полуночи, пишет телеграм-канал Minval-Live. Обещанное заявление главы РФ откладывается, причины затягивания не объясняются. Кремль хранит молчание, а экспертное сообщество гадает о содержании выступления (прямая трансляция выступления Путина будет тут).

Ранее анонсированный формат пресс-конференции был отменён — теперь ожидается только заявление без вопросов. По мнению наблюдателей, это может быть связано с тем, что команда президента в срочном порядке корректирует текст выступления на фоне неожиданной инициативы Украины и её союзников о 30-дневном прекращении огня.

Дополнительным фактором давления стал шаг Вашингтона — одобрение поставок Украине 125 ракет большой дальности для систем MARS II и HIMARS, а также 100 перехватчиков Patriot, предоставленных Германией.

Тем временем идеолог Кремля Александр Дугин эмоционально отреагировал на ожидания скорого завершения войны. Он заявил: «Пусть будут прокляты те, кто хотят, чтобы война внезапно прекратилась». По его словам, этого не будет, а впереди — только Победа.