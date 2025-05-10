Киев и его зарубежные партнеры готовы с 12 мая ввести режим полного и безусловного прекращения огня сроком как минимум на 30 дней. Об этом в своем аккаунте на платформе X написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Дипломат опубликовал пост после завершения встречи так называемой «коалиции желающих».

«Украина и все союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и в море на срок не менее 30 дней начиная с понедельника», — говорится в заявлении.

По словам министра, после завершения встречи все ее участники совместно с украинским лидером Владимиром Зеленским провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Сибига отметил, что беседа оказалась «плодотворной».

Также дипломат добавил, что 30-дневный режим прекращения огня может стать первым шагом к началу мирных переговоров между Москвой и Киевом. Но это произойдет только в случае его соблюдения.