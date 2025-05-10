СМИ сообщают о возможном заявлении США о создании Палестинского государства без участия движения ХАМАС. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на американское агентство The Media Line.

«Президент Дональд Трамп объявит о решении по вопросу Палестинского государства и его признания США, включая создание Палестинского государства без участия ХАМАС», — говорится в материале.

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Палестины в ходе предстоящего саммита в Эр-Рияде.

По сообщениям источников, такое решение будет сопровождаться условием неучастия ХАМАС в управлении новым государством.