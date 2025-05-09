Американский лидер Дональд Трамп обсудил с министром по стратегическим делам Израиля Роном Дермером переговоры с Ираном и конфликт в Газе. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на два осведомлённых источника.

«Президент Трамп встретился в четверг с министром стратегических вопросов Израиля Роном Дермером, близким доверенным лицом премьер-министра Биньямина Нетаньяху, и обсудил ядерные переговоры с Ираном и войну в секторе Газа», — отметили в статье.

Журналисты назвали необычной их встречу, так как президенты Соединённых Штатов редко встречаются с зарубежными чиновниками, которые не являются главами стран или правительств.