Миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс объявил, что раздаст почти все свое личное состояние на благотворительные и гуманитарные цели в течение следующих 20 лет.

«Я передам практически все свое состояние через Фонд Гейтса на спасение и улучшение жизни людей во всем мире. А 31 декабря 2045 года фонд закроет свои двери навсегда», — заявил Гейтс в четверг, 8 мая.

За следующие 20 лет Фонд Гейтса должен пожертвовать в общей сложности 200 миллиардов долларов — это в два раза больше, чем за 25 лет существования организации. Заявленная сумма превышает текущий объем активов фонда, и недостающие средства будет поступать из личного состояния Гейтса (сейчас оно оценивается в 108 млрд долларов), отмечает агентство dpa.

«Люди скажут много всего обо мне после моей смерти, но я намерен сделать так, чтобы среди этого не было фразы: «Он умер богатым», — заявил сооснователь Microsoft.

«Существует слишком много неотложных проблем, чтобы я мог удерживать ресурсы, с помощью которых можно помогать людям, — пишет Гейтс. — Поэтому я решил вернуть свое состояние обществу значительно быстрее, чем планировал изначально».

Ранее предусматривалось, что фонд прекратит существование через 20 лет после смерти Билла Гейтса, однако миллиардер решил ускорить передачу средств.

«Ни одна мать или ребенок не должны умирать от причин, которые можно предотвратить. Ни одно поколение не должно жить в страхе перед смертельными инфекционными заболеваниями. И никто не должен быть лишен шанса на процветание из-за того, где он родился», — написал сооснователь Microsoft.

С момента основания фонд выделял средства, в частности, на программы по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.