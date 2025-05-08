На продолжившемся в Бакинском военном суде в четверг судебном процессе дал показания потерпевший Забиль Сафаров, взятый в заложники во время оккупации Кяльбаджарского района.

З.Сафаров заявил, что 4 апреля 1993 года армянские вооруженные силы вошли в Кяльбаджар и взяли их в окружение.

«Когда армяне увозили меня на танке, моя бабушка умоляла их не разлучать нас. Но они проигнорировали это. Потом они убили мою бабушку там же за слова: «Когда-нибудь наша армия освободит эти земли». После убийства моей бабушки они привезли меня в село Венг Кяльбаджарского района. Там они пытали нас, а затем привезли в район», — говорится в его показаниях.

Потерпевший отметил, что военнослужащие армянских вооруженных сил оскорбляли несовершеннолетних, женщин, девушек, которых они взяли в заложники, пытали и убивали всех, включая стариков, детей.

«Армяне раскалили шампур и прожгли им тело нашего солдата. Они также отрезали ухо одному из них. Находясь в Шушинской «тюрьме», я стал свидетелем того, как прожгли чье-то тело, оставив на нем крест. Я видел, как армяне избили до смерти нескольких азербайджанцев. Кроме того, на моих глазах они заживо похоронили 23 человека, оставив над землей только головы. Пытки армян над азербайджанцами были настолько невыносимыми, что те кончали самоубийством.

Военнослужащие армянской армии грабили наши кладбища, выкапывали трупы, оскверняли их. Из-за перенесенных мной пыток я плохо слышу на правое ухо и у меня слабое зрение. Мне выбили зубы», — подчеркнул З.Сафаров.