Управления мусульман Кавказа (УМК) является сторонником немедленного прекращения всех конфликтов, угрожающих стабильности в мире, включая войны в Украине, Ближнем Востоке, особенно в секторе Газа и Палестине, а также в Африке, и их мирного и справедливого разрешения на уровне международного права во имя общечеловеческих интересов.

Об этом заявил председатель УМК шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде на 28-м Евразийском экономическом саммите, в котором он принял участие по приглашению председателя Фонда стратегических и социальных исследований «Группа Мармара» Аккана Сувера, передает Report.

Пашазаде отметил, что главной целью встреч религиозных лидеров является демонстрация единой позиции и солидарности в борьбе с глобальными катастрофами и социальными угрозами.

На встрече главе УМК была вручена памятная награда по случаю 40-летия со дня основания Фонда стратегических и социальных исследований «Группа Мармара».