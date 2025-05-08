Политолог Григорий Трофимчук в едкой форме прокомментировал реакцию российских властей и общества на позицию Азербайджана. В своей публикации он намекнул, что в преддверии 9 мая в Москве решили, будто Баку «забыл» о сбитом самолёте и «заткнулся».

«Какая наивность», — написал Трофимчук в соцсетях.

По его словам, у азербайджанского общества сегодня — свой, современный День Победы, берущий начало с 2 апреля 2016 года — дня начала апрельской войны. Он напомнил, что именно в тот день в Баку находилась делегация российских депутатов и членов Общественной палаты, которая «так и не смогла сказать ничего внятного».

«Сегодня всё встаёт на свои места, полная ясность процесса. Это тот редкий случай, когда праздники являются не формальной датой, а написаны у всех на лице», — заключил он.