Воздушный бой с участием 125 бортов между Индией и Пакистаном, в результате которого, по данным пакистанской стороны, противник потерял 5 истребителей, продолжался в течение часа: при этом ни одна из сторон не покидала своего воздушного пространства, а некоторые «обмены ракетами» происходили с расстояния более 160 километров.

Об этом рассказало издание CNN со ссылкой на высокопоставленный источник из пакистанской службы безопасности.

Обе стороны сознательно избегали пересечения границы, учитывая предыдущий инцидент в 2019 году, когда индийский пилот был сбит над территорией Пакистана, взят в плен и показан в телевизионном эфире. На этот раз, по его словам, ни одна сторона не желала повторения подобного унижения.

Также чиновник рассказал, что порой индийским воздушным силам необходимо осуществлять по несколько налетов на целях в Пакистане.

По его словам, пакистанские власти «делали все возможное», чтобы минимизировать последствия боя и предупредить гражданских. В регионах, которые считались вероятными целями индийской атаки, Пакистан предупреждал местное население, чем удалось существенно минимизировать потери среди гражданских, утверждает чиновник.