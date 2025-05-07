Победа во Второй мировой войне была достигнута, в основном, благодаря США.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп отметил, что США «должны отдать дань уважения и почтения» тем американцам, которые привели к победе во Второй мировой войне.

«По всему миру союзники по Второй мировой войне празднуют на этой неделе, но США никогда не присоединялись к надлежащему празднованию, а ведь победа была достигнута в основном благодаря нам. Нравится вам это или нет, но мы вступили в эту войну и выиграли ее, и нам помогали многие великие люди, многие великие союзники. Но я думаю, что никто не скажет, что мы не были доминирующей силой в той войне, и мы не празднуем это», — говорится в его заявлении.

