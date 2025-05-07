Введение QR-кодов для мигрантов, въезжающих на территорию России, может негативно повлиять на миграционный обмен между двумя странами. Дополнительная бюрократия снизит желание граждан Азербайджана приезжать в РФ. Об этом Minval заявил депутат Милли Меджлиса Азер Аллахверанов.

Отметим, что с 30 июня в России вступают в силу новые правила въезда для граждан безвизовых стран, включая страны ЕАЭС. Теперь им нужно заранее получить QR-код через портал «Госуслуги RuID» — его уже прозвали «Мигрант-ID».

Минимум за трое суток до въезда необходимо зарегистрироваться: указать личные данные, цель визита, маршрут, адрес в России, загрузить фото и документы. В экстренных случаях идентификация возможна за 4 часа до прибытия. QR-код, действующий 90 дней, нужно будет предъявить на границе.

По словам депутата, российское правительство ведёт активную борьбу с незаконной миграцией. Вступают в силу новые миграционные правила, в рамках чего с ноября 2024 года началась реализация первого этапа — с нелегалами. Стали проводить дактилоскопию, фотосъёмку въезжающих. Вся информация о прибывших иностранцах заносится в базу данных.

Кроме того, с февраля в системе Министерства внутренних дел РФ начал действовать реестр неугодных мигрантов — так называемый реестр контролируемых лиц. В него включают всех иностранцев, которые находятся на территории России незаконно.

Как говорит Аллахверанов, там хранится информация не только о нелегалах, но также о тех, кто находится в стране на законных основаниях, однако имеет административные взыскания. Это также является основанием для их выдворения за пределы страны.

А вот второй этап борьбы с нежелательной миграцией связан с реализацией годичного эксперимента. В рамках него и будет введено требование по QR-коду.

«Может быть и такое, что QR получен, но иностранец не может въехать в страну. На то могут быть какие-то причины — например, этот человек может находиться в „чёрном списке“ и быть как бы неугодным лицом. Если человек и вовсе не может получить QR, то он не сможет въехать в РФ.

Если до июня 2026 года этот проект окажется эффективным, то, скорее всего, его продлят», — предположил депутат.

Но есть и другие правила, о внедрении которых говорят в кулуарах Госдумы, отметил Аллахверанов. Недавно в партии ЛДПР заявили, что граждане безвизовых стран по прибытии должны предъявлять медицинскую справку о том, что не являются носителями инфекционных болезней.