Президент Сербии Александр Вучич отправился с визитом в Москву, где должен был встретиться с президентом России Владимиром Путиным, однако самолет, на котором он летел, совершил вынужденную посадку в Баку из-за атаки украинских дронов.

Об этом Minval сообщает со ссылкой на Informer.

Сообщается, что самолет президента Сербии не смог продолжить полет в сторону российской территории из-за угроз безопасности, включая воздействие систем ПВО и возможность перехвата самолета в зоне конфликта.

Учитывая растущую напряженность рейс в Москву был признан небезопасным, а президентская делегация осталась в столице Азербайджана Баку, сообщает Informer.

Позже разрешение на вылет всё же было получено.