Азербайджан стал одним передовых стран на Кавказе и Центральной Азии в области реформ в банковском секторе.

Об этом сообщило международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

По данным, страна выделилась в совершенствовании механизмов регулирования и контроля. Тут предпринимаются шаги по повышению прозрачности банковского сектора, обеспечению достаточности капитала и укреплению институциональной стабильности, что способствуют сохранению финансовой стабильности.

Кроме того, в банковском секторе внедрен режим урегулирования, позволяющий системно управлять потенциальными кризисами в банковском секторе. S&P отмечает, что Азербайджан входит в число стран, добившихся значительного прогресса в этой области, наряду с Арменией и Казахстаном.

«В других странах отсутствие прозрачности, нестабильная институциональная среда и политическое вмешательство входят в число факторов, влияющих на нашу оценку. Поэтому в большинстве этих стран и в случаях, когда правовая основа несостоятельна, мы ожидаем, что регулирующие органы продолжат использовать обходные пути для борьбы с банковскими кризисами»,- говорится в отчете.

Подчеркивается, что в целом наблюдаются значительные задержки восстановления на развивающихся рынках региона Европы, Ближнего Востока и Африки). Хотя эти рынки приняли международные правила по капиталу и ликвидности, переход к полной реализации режима урегулирования слаб.