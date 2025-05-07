Администрация президента США обращалась к Украине с требованием принять неопределенное число подлежащих депортации нелегальных мигрантов, прибывших в Соединенные Штаты из третьих стран.

Это следует из документов, имеющихся в распоряжении газеты The Washington Post (WP).

Вашингтон направил свой запрос Киеву в январе, практически сразу после того, как Дональд Трамп вступил в должность президента, следует из материалов. Кроме того, США поднимали вопрос о сокращении пребывания в стране украинских беженцев.

В документах не указано, как отреагировали на американское предложение в Украине.