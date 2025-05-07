Пакистан имеет полное право дать жёсткий ответ на этот акт войны, навязанный Индией, и такой ответ уже даётся.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.

«Коварный враг осуществил трусливые атаки на пять объектов в Пакистане. Пакистан имеет полное право ответить силой на этот акт войны, навязанный Индией, и ответ силой дан. Вся страна поддерживает пакистанские вооруженные силы, и моральный дух и дух всей пакистанской нации высоки. Пакистанская нация и пакистанские вооруженные силы знают, как бороться с врагом. Мы никогда не позволим врагу добиться успеха в своих гнусных целях», — отметил премьер-министр.